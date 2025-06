Verzweiflungstat verhindert

Von: luk

Bozen – Vor einigen Tagen haben Carabinieri in Bozen einem jungen Mann in einer akuten Ausnahmesituation das Leben gerettet.

Der 25-Jährige hatte über den Notruf 112 selbst auf seine verzweifelte Lage aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte trafen ihn in seiner Wohnung im Stadtviertel Bozner Boden/Rentsch an. Er hatte sich bereits Verletzungen an mehreren Körperstellen zugefügt und hielt ein langes Messer in der Hand.

Die Carabinieri reagierten besonnen: Es gelang ihnen, den jungen Mann in ein Gespräch zu verwickeln und schließlich davon zu überzeugen, das Messer niederzulegen. Wenige Minuten später konnte er beruhigt und in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben werden.

Der 25-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Der rasche und einfühlsame Einsatz der Exekutivbeamten war entscheidend, um Schlimmeres zu verhindern.