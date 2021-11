VIB – Very Important Booster: Dritte Impfung für vier Promis

Bozen – Gleich vier Südtiroler Promis haben sich heute Nachmittag im Impfzentrum in der neuen Klinik des Landeskrankenhauses Bozen ihre Booster-Impfung geholt.

Zur Erstimpfung erschien Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi noch in „Seilschaft“ mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Letzterer hat seine Auffrischungsimpfung bereits hinter sich.

Zur Booster-Impfung begleiteten Caramaschi deshalb nun Promis aus Verwaltung, Show und Society: Barbara Prieth, ehemalige Miss Südtirol und heute Geschäftsführerin eines bekannten Bekleidungsgeschäfts in Bozen, Lukas Lobis, bekannter Kabarettist und Schauspieler, sowie Thomas Mathà, Richter am „Consiglio di Stato“ in Rom, holten sich gleichzeitig mit Bozens erstem Bürger ihre Booster-Impfung.

Mit heute haben rund 43.000 Südtirolerinnen und Südtiroler ihren „Very Important Booster“ erhalten und sind damit – so wie die vier Südtiroler VIPs – wieder besser gegen Corona geschützt und können der kalten Jahreszeit nun etwas gelassener entgegensehen.