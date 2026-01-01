Viele junge Menschen Opfer bei Inferno in Crans-Montana

Von: APA/AFP/dpa/sda/Reuters

Eine Silvesterparty in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. Zu den rund 100 größtenteils Schwerverletzten gehören junge Leute im Alter von 16 bis 26 Jahren. Per Hubschrauber wurden 22 Patienten in dieser Altersspanne in das Universitätsklinikum nach Lausanne geflogen, sagte Klinikdirektorin Claire Charmet der Schweizer Zeitung “24 Heures”. Für 17.15 Uhr war eine weitere Pressekonferenz angekündigt.

Es handle sich um die Überlebenden mit den schlimmsten Brandverletzungen. Ihre Behandlung werde Wochen, wenn nicht Monate dauern. Acht Patienten hätten wiederbelebt werden müssen, so Charmet: “Wir verlegen sie gerade aus der Notaufnahme in die Intensiv- und Spezialstation.” Es sei ein Krisenplan für einen Massenanfall von Verletzten aktiviert worden und alles irgendwie greifbare Personal mobilisiert worden. Das Klinikum richte sich auf die Aufnahme weiterer Opfer mit weniger schlimmen Brandverletzungen ein.

Tiefe Betroffenheit

Das Unglück in der Bar “Le Constellation” löste bei Anrainern, Touristen und Politikern Erschütterung aus. “Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum”, sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach der Schweiz “im Namen der österreichischen Bundesregierung und auch persönlich” sein tief empfundenes Beileid aus.

Im Kanton selbst waren die Krankenhäuser nach dem Inferno überlastet. Die Notaufnahme im wichtigsten Krankenhaus in Wallis war voll, Verletzte wurden am Donnerstag in verschiedene Spitäler der Schweiz gebracht. Mehr als ein Dutzend Opfer kamen in die – wie jene in Lausanne – auf Brandverletzungen spezialisierte Zürcher Uni-Klinik. Andere Verletzte wurden auch nach Genf gebracht.

Flashover löste Explosionen aus

Die Ermittler schließen einen Anschlag nach Zeugenbefragungen und ersten Ermittlungen aus, wie der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, bei einer Pressekonferenz sagte. Die Explosionen, von denen Anrainer berichteten, hätten sich erst nach dem Brandausbruch ereignet. Das gegen 1.30 Uhr ausgebrochene Feuer habe bei seiner Ausbreitung eine Verpuffung ausgelöst, sagte der für Sicherheit zuständige Staatsrat im Kanton Wallis, Stéphane Ganzer. Er berief sich dabei auf Zeugenaussagen und erste Ermittlungen.

Walliser Behörden sprachen von einem so genannten Flashover, dem schlagartigen Übergang von einem lokal begrenzten Feuer zu einem Vollbrand. Dieses sich plötzlich ausbreitende Feuer habe eine oder mehrere Explosionen ausgelöst. Dabei ist ein Überleben kaum noch möglich. Die Situation sei auch für ausgerüstete Feuerwehrleute lebensgefährlich, hieß es.

Zwei Augenzeuginnen sagten dem französischen Sender BFMTV, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden. Der italienische Botschafter in der Schweiz spekulierte über einen Feuerwerkskörper. Nach Angaben der Behörden ist aber bisher unklar, wie es zu der Katastrophe gekommen ist. Es werde Zeit brauchen, den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

Opfer auch aus dem Ausland

Den Behörden zufolge stammen einige Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Ausland. Weitere Angaben machten sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und aus Rücksicht auf die betroffenen Familien zunächst nicht. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Anlaufstellen für Angehörige werden eingerichtet, so der Kommandant. Auch psychologische Betreuungsangebote werden geschaffen, um Familien zu unterstützen und Informationen bereitzustellen.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) setzte nach dem Brandalarm zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und mehr als 150 medizinische Rettungskräfte ein, um die Verletzten zu versorgen und in die verschiedenen Spitäler zu transportieren. Hilfe kam auch aus Italien.

Unglück in mondänem Ferienort

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland.