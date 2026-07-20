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Vier Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt an Malaria erkrankt

Vier Mitarbeiter am Frankfurter Airport an Malaria erkrankt

Montag, 20. Juli 2026 | 10:14 Uhr
Vier Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt an Malaria erkrankt
APA/APA/dpa/Boris Roessler
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Von: APA/dpa

Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher. Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Insekt etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche. Die betroffenen Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet.

Der letzte Malaria-Fall am Frankfurter Flughafen wurde im Jahr 2023 notiert. Auch an anderen Flughäfen kommt es laut Sprecherangaben immer wieder vereinzelt zu solchen Vorfällen.

Fieber und Schüttelfrost

Malaria ist laut früheren Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine lebensbedrohliche Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird. Milde Symptome sind Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Sie kann aber auch zu Verwirrtheit, Krampfanfällen und Atembeschwerden führen.

Auf Menschen übertragen wird Malaria durch Anopheles-Stechmücken, wenn diese die Parasiten zuvor bei einem anderen Stich aufgenommen haben. Eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es in Deutschland stellenweise Anopheles-Arten, die unter geeigneten Umweltbedingungen Malaria-Erreger übertragen können. Solche Fälle waren aber bisher extrem selten. In Österreich kommen regelmäßig Krankheitsfälle bei Reiserückkehrern vor.

145 Fälle in Europa von Flughafenmalaria in mehr als 50 Jahren

Wie das RKI weiter mitteilte, sind in Deutschland fast ausschließlich Reisende von Malaria betroffen, die in einem Malaria-Gebiet durch den Stich einer Mücke infiziert wurden. Jedes Jahr werden mehrere Hundert solcher Malaria-Erkrankungen erfasst. Malaria an einem deutschen Flughafen zu bekommen, sei hingegen “ein seltenes Ereignis”.

Eine Studie, die versuchte, alle Fälle von Flughafen- und Gepäckmalaria von 1969 bis 2024 in Europa zu erfassen, kam auf insgesamt 145 Fälle, neun davon in Deutschland. Generell nehme die Zahl solcher Fälle zu, deswegen sollte überprüft werden, ob Maßnahmen wie die Desinfektion von Flugzeugen wirklich eingehalten würden und wirksam seien.

(S E R V I C E – Studie zu Flughafenmalaria: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39391992/ )

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