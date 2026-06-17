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Der Brand lÃ¶ste einen Feuerwehr-GroÃŸeinsatz aus

Vier Personen nach Brand in Tirol im Spital

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 09:35 Uhr
Der Brand lÃ¶ste einen Feuerwehr-GroÃŸeinsatz aus
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Ein Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in Grins in Tirol (Bezirk Landeck) hat Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Einige Bewohner wurden mit Leitern und einer Drehleiter aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Eine Person wurde verletzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert, drei weitere mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls dorthin gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen rund 130 Feuerwehrleute aus Landeck, Zams und Grins, ein Notarztfahrzeug sowie ein Einsatzleitfahrzeug des Roten Kreuzes. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde “Brand aus” gegeben.

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