Vier Tote bei Flugzeugabsturz im Salzburger Pinzgau

Von: apa

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Wald im Pinzgau sind am frühen Samstagnachmittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die nach Angaben des Sprechers mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Über die Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen.

Das Kleinflugzeug mit einem Propeller war am Flugplatz Oberschleißheim bei München zu einem Rundflug gestartet. Gegen 12.45 Uhr stürzte es dann aus noch unbekannter Ursache bei Wald im Pinzgau rund 100 Meter oberhalb der Gerlos Straße B165 in unwegsamem Gelände ab. Es dürfte sofort in Flammen aufgegangen sein. Dabei kamen alle vier Insassen, drei Männer und eine Frau, ums Leben.

Auch umliegender Wald begann zu brennen

Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus und mussten neben der Suche nach den Opfern auch das Flugzeug und den Wald rundherum löschen, der ebenfalls Flammen gefangen hatte. “Es war ein kleiner Waldbrand”, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner zur APA. Bis 15.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Da aber noch nicht klar war, ob vom Piloten noch die Pyrotechnik gezündet worden war, die den Notfallschirm auslöst, musste das Gebiet wegen Explosionsgefahr zunächst gesperrt werden.

Über die Absturzursache lagen am Samstagabend noch keine Informationen vor. Sachverständige werden Wrack und Absturzstelle besichtigen. Auch zur Identität der vier Opfer konnte der Polizeisprecher am frühen Abend noch keine näheren Angaben machen.