Villnöss: Fahrzeugbrand in der Nacht

Villnöss – In der Nacht auf Sonntag ist in St. Peter in Villnöss ein geparkter Kastenwagen in Brand aufgegangen.

Als die Freiwillige Feuerwehr St. Peter eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.