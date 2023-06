Villnöß: Pkw stürzt in den Bach – drei Verletzte

Villnöß – In St. Magdalena in Villnöß hat sich am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, der gleich drei Verletzte gefordert hat.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw von der Straße abgekommen und in den Bach gestürzt. Während eine Person mit leichten Verletzungen davonkam, wurden zwei weitere schwer verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites, die Feuerwehr, die Bergrettung, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri.

Einer der Schwerverletzten wurden ins Bozner Krankenhaus geflogen, den zweiten brachte man ins Spital nach Brixen. Die beiden haben ein Polytrauma erlitten.