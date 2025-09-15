Aktuelle Seite: Home > Chronik > Völlig aufgeregt: Frau bricht in Bozner Krankenhaus ein
Rezeption beschädigt - Carabinieri angegriffen

Völlig aufgeregt: Frau bricht in Bozner Krankenhaus ein

Montag, 15. September 2025 | 18:07 Uhr
krankenhaus bozen sym
LPA/Ivo Corrá - archiv
Von: luk

Bozen – In der Nacht auf Montag ist es im alten Gebäude des Bozner Krankenhauses zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine 39-jährige Boznerin hatte gewaltsam eine Tür aufgebrochen und sich unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Dabei beschädigte sie Mobiliar sowie die Computerstation an der Rezeption.

Sicherheitskräfte versuchten zunächst vergeblich, die auffallend aggressive Frau zu beruhigen. Da die Situation eskalierte und die Wachen sich bedroht fühlten, wurden die Carabinieri alarmiert.

Doch auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich die Frau stark erregt. Sie lehnte medizinische Hilfe ab, weigerte sich, ihre Personalien anzugeben, stieß einen der Ordnungshüter und versuchte, einen weiteren zu beißen, bevor sie zu fliehen versuchte. Die Carabinieri konnten sie jedoch überwältigen.

Die Frau wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung sowie Verweigerung der Angaben zur Person festgenommen. Sie wurde in die Arrestzellen in der Dantestraße gebracht und soll sich am Dienstag in einer Anhörung verantworten.

Bezirk: Bozen

