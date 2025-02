Von Auto erfasster Fußgänger in Tirol im Spital gestorben

Von: apa

Ein 77-jähriger Fußgänger, der am vergangenen Samstag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Pkw erfasst worden war, ist am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann hatte einen Parkplatz queren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 65-jährigen Österreichers, der von der Kitzbüheler Straße auf Höhe eines Geschäftes in den Parkplatz einbog.

Der 77-Jährige schlug zunächst mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und wurde anschließend zu Boden geschleudert. Der Österreicher wurde mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus Kufstein geflogen, wo er am Freitag schließlich verstarb.