Von Pistenfahrzeug überrollt: Nächtlicher Unfall in den Dolomiten

Von: mk

Stern – Auf einer Skipiste im Gadertal in den Dolomiten hat sich am Sonntag gegen 2.00 Uhr in der Früh ein schwerer Unfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde ein 36-Jähriger im Skigebiet in Stern von einem Pistenfahrzeug überrollt und wurde dabei schwer verletzt.

Im Einsatz standen das Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bruneck sowie ein Rettungswagen aus Hochabtei vom Weißen Kreuz. Die Carabinieri führten die Unfallerhebungen durch.