Vorsicht ist immer noch nötig – Existenzen bedroht

–

Die schweren Unwetter der letzten Tage haben viele Familien in Südtirol hart getroffen. Lawinen und Muren richteten erhebliche Schäden an. Existenzen sind bedroht! 🙏 Halten wir zusammen und helfen wir gemeinsam! ❤️ Bäuerlicher Notstandsfonds EO https://www.menschen-helfen.it/2020/12/09/unwetter-in-suedtirol/ // Maltempo in Alto Adige – raccolta fondi per le famiglie colpite. Il Fondo di solidarietà rurale "Bäuerlicher Notstandsfonds" ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie a ricostruirsi una nuova esistenza. Grazie! (Nel video le immagini di una valanga a Plan in Val Passiria)

Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Wednesday, December 9, 2020