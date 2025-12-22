Wärme zu Weihnachten

Von: mk

Bozen – Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Tausende Spenderinnen und Spender in ganz Südtirol sind dem Aufruf des Weißen Kreuzes gefolgt und haben Weihnachtsgeschenke für Kinder gepackt und warme Wintersachen abgegeben. Eine Delegation des Landesrettungsvereins hat bei einem Treffen in Kiew die ersten Geschenke an die Kinder überreicht. Die weitere Verteilung übernehmen die Partnerorganisationen, die sich gemeinsam mit den Verantwortlichen in Kiew für die Unterstützung aus Südtirol bedanken.

„Es ist überwältigend, wie viele Menschen hierzulande bereit sind, zu helfen und zu zeigen, dass sie die Bevölkerung in diesem Krieg nicht im Stich lassen. Das ist ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit in diesem besonders harten Kriegswinter“, bedankt sich Präsident Alexander Schmid. In den Sektionen des Weißen Kreuzes wurden heuer so viele Sachspenden abgegeben wie noch nie: Mehr als drei LKW-Ladungen sind zusammengekommen – dreimal so viel wie im Vorjahr.

Familien, Gruppen und Schulklassen haben liebevoll Pakete für die Kinder geschnürt und festlich verpackt. Entsprechend groß war die Freude der Buben und Mädchen, als die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes vor kurzem die ersten Geschenke überreicht haben – in der Anlaufstelle für Geflüchtete aus den Kriegsgebieten, die der Landesrettungsverein unterstützt. „Diese Kinder haben schon viel Schlimmes erlebt. Viele vermissen ihre Eltern, die im Krieg umgekommen sind, oder bangen um ihre Väter, die das Land an der Front verteidigen. Umso bewegender war ihre Freude in diesem Moment – über die Geschenke und die Botschaften, aber auch über unseren Besuch“, berichtet das Team des Weißen Kreuzes.

Neben Spielsachen, Plüschtieren, Farben und Stiften waren heuer vor allem Taschenlampen gefragt – wichtig für die vielen Stunden ohne Strom. Auch die gespendete Winterkleidung, Decken, Schlafsäcke und Isomatten werden dringend gebraucht. „Alles, was wärmt, ist in der Ukraine überlebenswichtig, wenn man bedenkt, wie frostig es im Winter werden kann“, sagt Direktor Ivo Bonamico, der laufend im Kontakt mit den Partnern in der Ukraine steht. Durch die ständigen Bombardements fallen Heizung und Strom immer öfter aus, viele Wohnungen sind zusätzlich beschädigt. „Wir haben bereits Isoliermaterial und Werkzeuge geschickt, damit die die Menschen ihr Zuhause notdürftig reparieren können. Doch im Winter bleibt es in den Häusern und Schutzkellern dennoch bitterkalt“.

Dass alles noch rechtzeitig vor Weihnachten in der Ukraine angekommen ist, ist den Freiwilligen des Zivilschutzes im Weißen Kreuz zu verdanken. „Unser Zivilschutz ist eine engagierte Truppe. Über 200 Freiwillige haben mitgeholfen, um die Sachspenden in allen Sektionen abzuholen, alles zu sortieren und für den Transport in der Ukraine vorzubereiten.“, bedankt sich Direktor Ivo Bonamico. Für die weitere Verteilung an besonders bedürftige Familien sorgen die Kiewer Samariter. Mit ihnen arbeitet das Weiße Kreuz seit Jahren eng zusammen und unterstützt mit Hilfe der Spenderinnen und Spender im Rahmen des Hilfsnetzwerkes Samaritan International verschiedene Hilfsprojekte für die vom Krieg gezeichneten Menschen.

Der Dank für diese Unterstützung kommt auch von den Verantwortlichen in Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko bedankte sich kürzlich nach der Eröffnung des neuen Sozialzentrums in einem Brief an das Weiße Kreuz: „In einer Zeit, in der unser Land vor schwierigen Herausforderungen steht, ist Ihre Hilfe nicht nur ein materieller Beitrag, sondern vor allem ein Ausdruck von Menschlichkeit, Verantwortung und echter Partnerschaft“.

Spendenkonto Ukraine

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ – IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998 – BIC: RZSBIT2B

Kennwort: Hilfe für die Ukraine