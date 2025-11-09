Wahlbeteiligung in Stilfs bis 17.00 Uhr bei 46,3 Prozent

Von: luk

Stilfs – In der Gemeinde Stilfs laufen seit 7.00 Uhr früh vorgezogene Gemeinderatswahlen. Wie berichtet, wurden die außerordentlichen Wahlen notwendig, nachdem Bürgermeister Franz Heinisch (SVP) im Juli überraschend verstorben war.

Die Wahlbeteiligung bis 17.00 Uhr liegt bei 46,3 Prozent und damit knapp unter der Wahlbeteiligung (47,2 Prozent) zu diesem Zeitpunkt bei den vorigen Wahlen.

Noch bis 21.00 Uhr haben die Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Stilfs die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.