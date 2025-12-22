Waidbruck: Lieferwagen stürzt über Böschung

Von: mk

Waidbruck – Am heutigen Montagmorgen hat sich bei Waidbruck ein Verkehrsunfall mit einem kleinen Lieferwagen ereignet. Die Freiwilligen Feuerwehren wurde um 7.20 Uhr alarmiert.

Ersten Informationen zufolge stürzte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in eine Böschung in der Nähe des Bachbetts vom Eisack.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Waidbruck und Barbian sicherten die Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde stabilisiert, und mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges geborgen.

Die genaue Unfallursache wird von der zuständigen Behörde untersucht. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Brennerstaatsstraße einspurig befahrbar.

Im Einsatz standen weiters die Berufsfeuerwehr Bozen, die Carabinieri sowie der Abschleppdienst.