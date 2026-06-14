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52-Jähriger erheblich verletzt

Waldarbeiter bei Unfall im Pustertal verletzt

Sonntag, 14. Juni 2026 | 08:49 Uhr
Pelikan
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Von: luk

St. Lorenzen – Ein 52-jähriger Waldarbeiter hat sich am Samstagvormittag bei Forstarbeiten oberhalb von Onach in der Gemeinde St. Lorenzen verletzt. Der Mann musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Lercher Alm auf rund 1.800 Metern Höhe. Nach bisherigen Informationen war der Einheimische gemeinsam mit Kollegen mit Waldarbeiten beschäftigt, als es zu dem Zwischenfall kam. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Mann von einem Baumstumpf gestürzt sein oder nach einem Ausrutscher gegen einen solchen geprallt sein. Arbeitskollegen fanden den Verletzten am Boden liegend vor und setzten umgehend den Notruf ab.

Neben der Bergrettung Bruneck rückte auch eine Mannschaft der Bergrettung der Finanzwache zum Unfallort aus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber Pelikan 1 angefordert. Das Notarztteam versorgte den 52-Jährigen vor Ort, bevor er – laut Rettungskräften nach einer Intubation – in das Krankenhaus Bozen geflogen wurde.

Nach Angaben der Einsatzkräfte erlitt der Mann mittelschwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand nach ersten Informationen nicht.

Bezirk: Pustertal

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