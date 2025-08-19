Aktuelle Seite: Home > Chronik > Waldbrände in Spanien zerstörten weitere 30.000 Hektar Land
Fläche in der Größe von 42.000 Fußballfeldern vernichtet

Waldbrände in Spanien zerstörten weitere 30.000 Hektar Land

Dienstag, 19. August 2025 | 12:35 Uhr
Fläche in der Größe von 42.000 Fußballfeldern vernichtet
APA/APA/AFP/MIGUEL RIOPA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Durch die Rekord-Waldbrände in mehreren Regionen Spaniens sind innerhalb von 24 Stunden weitere 30.000 Hektar Land zerstört worden. Wie Satellitendaten am Dienstagmorgen zeigten, fiel seit dem Vortag eine Fläche in der Größe von 42.000 Fußballfeldern im Westen des Landes den Flammen zum Opfer.

In der bisher schlimmsten Waldbrandsaison Spaniens verbrannten damit nach Angaben des europäischen Waldbrand-Informationssystem Effis seit Jahresbeginn bereits 373.000 Hektar Land – so viel wie nie zuvor innerhalb eines ganzen Jahres. Seit einer Woche lodern in Spanien mehrere große Brände: in den nordwestlichen Provinzen Zamora und León, in der galizischen Provinz Ourense und in der westlichen Provinz Cáceres und in der Region Extramadura an der Grenze zu Portugal. Tausende Einwohner wurden aus dutzenden Dörfern evakuiert, mehrere Hauptverkehrsachsen sind gesperrt und der Zugverkehr zwischen Madrid und Galicien wurde eingestellt.

Angesichts der Brände hatte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am Sonntag einen “nationalen Pakt” gegen den “Klimanotstand” angekündigt. Nach Angaben der Behörden waren die Brände am Dienstag zwar noch lange nicht gelöscht, kühlere Temperaturen zum Ende einer 16-tägigen Hitzewelle mit Temperaturen von 45 Grad ließen jedoch auf eine baldige Eindämmung der Feuer hoffen.

Höchsttemperaturen gesunken

Die Höchsttemperaturen seien um zehn bis zwölf Grad gesunken, während die Luftfeuchtigkeit gestiegen sei, erklärte Nicanor Sen von der Regionalregierung in Kastilien und León. “Diese Veränderungen erleichtern und verbessern die Bedingungen, um die Brände unter Kontrolle zu bringen”, sagte Sen dem Sender TVE.

