Waldbrände toben in Sizilien und Sardinien

Von: apa

Waldbrände toben in weiten Teilen Siziliens und Sardiniens. Allein auf Sizilien waren am Montag mehr als 100 Einsätze von Zivilschutz, Feuerwehr und Forstbehörden erforderlich. Mehrere Brände konnten unter Kontrolle gebracht werden, andere flammten erneut auf. Besonders kritisch war die Lage in Castronovo di Sicilia in der Provinz Palermo.

Auch in der Provinz Enna war die Situation angespannt. Am Ortsrand von Nissoria bedrohten Flammen mehrere Wohnhäuser, vier Feuerwehrmannschaften sind dort im Einsatz. Weitere Brände wurden in der Provinz Trapani gemeldet, wo ein Wald unmittelbar an den Ort grenzt. Im Hinterland von Agrigent zerstörte ein Feuer rund 250 Hektar Staatswald und mediterrane Macchia.

Parallel verschärfte sich die Lage auf Sardinien

Im Raum Catania mussten die Einsatzkräfte innerhalb weniger Stunden 24 Vegetations- und Buschbrände bekämpfen. Besonders betroffen waren Catania, Palagonia sowie der Süden der Provinzhauptstadt und die Gemeinde Paternò. Auch im südostsizilianischen Modica brachen erneut Feuer aus. Dort waren Feuerwehr, Forstbehörde und freiwillige Helfer des Zivilschutzes im Einsatz.

Parallel verschärfte sich die Lage auf Sardinien. Seit Montagnachmittag kämpfen Einsatzkräfte mit Hubschraubern und Löschflugzeugen gegen Waldbrände. In Oniferi in der Provinz Nuoro erreichten die Flammen den Ortsrand und bedrohen Wohnhäuser. Zwei Feuerwehrteams sowie Einheiten der Forstbehörden und Freiwillige wurden von zwei Löschhubschraubern unterstützt.

Auch bei Iglesias im Südwesten Sardiniens entwickelte sich ein Waldbrand zu einer Gefahr für die Stadtrandgebiete. Neben mehreren Hubschraubern wurden ein Super-Puma-Löschhubschrauber und ein Canadair-Löschflugzeug angefordert. Wegen der sich verschärfenden Lage entsandten die Behörden zusätzlich einen Super-Puma-Hubschrauber und ein Canadair der nationalen Löschflugzeugflotte vom Flughafen Olbia.