Waldbrand bei Bozen: Lange Nachlöscharbeiten – VIDEO

#EINSATZINFO: BF / FF Bozen – 28.03.22 – 16:45 – 🔥 Waldbrand in der Zone Kampenn rechtzeitig gelöscht. Das Feuer griff bereits auf die angrenzenden Bäume über, durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnte aber eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den Wald erfolgreich verhindert werden – im Einsatz mit Löschzug Kohlern und Forstbehörde; die FF Gries und FF Oberau waren in Bereitschaft. #Infointervento: VVF BZ / VVF vol. BZ – 28.03.22 – 16:45 – 🔥 fiamme nel bosco nella zona Campegno. Grazie al rapido intervento il rogo è stato circoscritto, limitato e quindi posto sotto controllo e la zona è stata ampiamente bonificata – in intervento con plotone Colle, Corpo Forestale; in reperibilità i VVF Gries e VVF Oltrisarco 🎥 FF Bozen

