Waldbrand bei Kaltern unter Kontrolle gebracht

Von: luk

Kaltern – In der Nacht auf Montag ist oberhalb von Kaltern ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen war das Gebiet Matschatsch im Bereich Kolben, nur rund 300 Meter Luftlinie vom Ortskern entfernt. Gegen 5.00 Uhr früh wurde Alarm geschlagen.

Als erste rückte die Feuerwehr St. Nikolaus aus und stellte schnell fest, dass sich das Feuer aufgrund der anhaltenden Trockenheit rasch ausbreiten könnte. Deshalb wurden umgehend weitere Wehren nachalarmiert.

Insgesamt standen rund 50 Feuerwehrleute aus Oberplanitzing, Unterplanitzing, St. Nikolaus und Kaltern Markt im Einsatz. Eine besondere Herausforderung war die Wasserversorgung: Vier Tanklöschfahrzeuge brachten Wasser aus nahegelegenen Speichern zum Brandort. Dank gut ausgebauter Forststraßen konnten die Einsatzkräfte zügig eingreifen.

Nach etwa drei Stunden gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Rund ein halber Hektar Waldfläche war betroffen. Am Vormittag waren noch die Nachlöscharbeiten im Gange.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar.