Aktuelle Seite: Home > Italien > Fenice-Oper sucht nach Venezi-Trennung neuen Musikdirektor
Venezi hatte Orchester des Fenice scharf kritisiert

Fenice-Oper sucht nach Venezi-Trennung neuen Musikdirektor

Montag, 27. April 2026 | 08:50 Uhr
Venezi hatte Orchester des Fenice scharf kritisiert
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Schriftgröße

Von: apa

Nach der Trennung von der umstrittenen Dirigentin Beatrice Venezi macht sich das Opernhaus La Fenice in Venedig auf die Suche nach einem neuen Musikdirektor. Er oder sie soll das Amt im Oktober übernehmen und zwar bis März 2030. Die Zeit ist knapp: Intendant Nicola Colabianchi muss sich nun in relativ kurzer Zeit entscheiden.

Das Opernhaus in der italienischen Lagunenstadt hatte am Sonntag die Zusammenarbeit mit der 36-jährigen Venezi beendet. In einer Mitteilung erklärte das Theater, die Entscheidung sei nach wiederholten Äußerungen der Künstlerin gefallen, die als “offensiv und schädigend für den künstlerischen und professionellen Wert” des Hauses und seines Orchesters bewertet wurden.

Venezi hatte Orchester des Fenice-Theaters scharf kritisiert

Diese Aussagen seien mit den Grundsätzen der Institution und dem Respekt gegenüber den Orchestermusikern nicht vereinbar. Auslöser war laut italienischen Medien ein Interview Venezis vom 23. April in der argentinischen Zeitung “La Nación”, in dem sie das Orchester des Theaters offen kritisiert hatte. Die Stiftung betonte abschließend ihr Ziel, ein Arbeitsumfeld zu sichern, das auf Respekt, Zusammenarbeit und künstlerischer Exzellenz basiert.

“Ich habe keine Protektion, das ist der Unterschied. Ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Und das ist ein Orchester, in dem Positionen praktisch vom Vater an den Sohn weitergegeben werden”, sagte sie im Interview mit “La Nación”. Fenice-Intendant Colabianchi distanzierte sich von dieser Aussage. Er erklärte, er teile diese Einschätzung nicht und hob zugleich die “hohe Qualität” des Orchesters hervor.

Bereits seit September gab es Spannungen zwischen Teilen des Orchesters und der Leitung im Zusammenhang mit Venezis Ernennung. Musiker hatten die Personalentscheidung kritisiert und ihre fachliche Eignung für das traditionsreiche Haus infrage gestellt.

Italiens Kulturminister Alessandro Giuli stellte sich hinter die Entscheidung der Opernstiftung und sprach von einem autonomen Beschluss der Leitung. Die Gewerkschaft, die die Orchestermitglieder vertritt, begrüßte den Schritt und sprach von einer “richtigen Entscheidung”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
110
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Drogen am Fahrradweg
Kommentare
39
Drogen am Fahrradweg
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 