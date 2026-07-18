Waldbrand im steilen Gelände forderte die Einsatzkräfte

Von: ka

Sand in Taufers – Am Samstagmorgen, dem 18. Juli 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kematen, Mühlen und Sand in Taufers kurz nach 8.00 Uhr zu einem Waldbrand am Kematner Berg alarmiert. Das Feuer war in einem äußerst steilen und schwer zugänglichen Gelände auf rund 2.000 Metern Seehöhe ausgebrochen.

Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der Brandstelle mussten die Einsatzkräfte per Hubschrauber direkt zum Einsatzort geflogen werden. Gleichzeitig wurden effektive Löschflüge aus der Luft durchgeführt, um die Flammen zu bekämpfen. Durch das koordinierte Zusammenspiel der Bodenmannschaften und der Hubschrauberunterstützung konnte das Feuer nach rund zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Schließlich konnte „Brand aus” gemeldet werden.

Im Anschluss an die aktiven Löscharbeiten wurden umfassende Nachlöscharbeiten und Kontrollen durchgeführt, um ein erneutes Aufflammen von Glutnestern sicher auszuschließen. Neben den drei Freiwilligen Feuerwehren waren bei diesem herausfordernden Einsatz auch die Forstbehörde, die Finanzwache, der Bezirksfeuerwehrinspektor und der örtliche Bürgermeister beteiligt.