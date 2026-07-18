Waldbrand in Kematen erfordert Hubschrauber-Einsatz

Von: mk

Kematen – Oberhalb von Kematen bei Sand in Taufers ist am Samstagmorgen ein Waldbrand ausgebrochen. Nachdem Alarm geschlagen wurde, sind die örtlichen Feuerwehren kurz nach 8.00 Uhr in Richtung Kemitna Berg ausgerückt.

Der Waldbrand hatte sich auf rund 2.000 Höhenmetern in unwegsamem Gelände entfacht. Weil die Bodenmannschaft praktisch keine Chance hatte, in das Waldstück vorzudringen, hat man entschieden, einen Hubschrauber für die Löscharbeiten einzusetzen.

Der Hubschrauber, der gegen 9.15 Uhr eingetroffen ist, machte einen ersten Überflug mit Einsatzleitung. Anschließend wurde die Bodenmannschaft zum brennenden Waldstück geflogen, die daraufhin die Löschmaßnahmen startete.

Auch der Hubschrauber selbst absolviert derzeit noch Löschflüge. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Kematen, Mühlen und Sand in Taufers sowie die Forstbehörde, die Finanzpolizei, der Bürgermeister und der Bezirksinspektor.

Der aufsteigende Rauch, den der Brand verursacht hat, war weit in der Umgebung sichtbar.