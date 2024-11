Waldbrand in St. Ulrich im Keim erstickt

Von: luk

St. Ulrich – Ein beginnender Waldbrand in St. Ulrich in Gröden konnte am frühen Samstagnachmittag dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Der Brand brach oberhalb der Fraktion St. Jakob nahe eines Wanderweges aus und erstreckte sich auf eine Fläche von etwa 20 mal 20 Metern.

Durch den Einsatz eines Tankwagens konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Anschließend waren rund 40 Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Carabinieri haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.