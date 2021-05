Weitere 3.800 Impfdosen in Bozen angekommen

Bozen – In Bozen sind heute weitere 2.500 Impfdosen von AstraZeneca und 1.300 Dosen des Vakzins von Johnson&Johnson angekommen. Geliefert wurden die insgesamt 3.800 Impfdosen von der italienischen Post.

Die Lieferwagen der Post, die mit Kühlzellen ausgestattet sind, wurden vom italienischen Heer eskortiert.

Insgesamt 28 solcher Spezialfahrzeuge der Post sind seit gestrigem Donnerstag erneut unterwegs, um im Auftrag des italienischen Sonderkommissariats für den Covid-19-Notstand 327.700 von AstraZeneca und Johnson&Johnson in mehrere Regionen zu bringen.

Geliefert wird ins Aostatal, in den Piemont, nach Ligurien, in die Lombardei, in den Veneto, ins Trentno-Südtirol, nach Friaul Julisch Venetien, in die Emilia Romagna, die Toskana, die Abruzzen sowie nach Kalabrien und Sizilien.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia