Weitere 46 Personen am Coronavirus genesen

Zahl der insgesamt in Tirol am Coronavirus genesenen Personen bei 3.070

Innsbruck – Von heute Morgen bis heute, Montagabend, 18.30 Uhr, sind weitere 46 am Coronavirus erkrankte Personen genesen. Somit liegt die Zahl der insgesamt in Tirol am Coronavirus genesenen Personen bei 3.070.

Im Laufe des heutigen Tages sind zwei Personen mit Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich um zwei Frauen – eine 92-jährige aus dem Bezirk Kufstein und eine 76-jährige aus dem Bezirk Landeck, bei denen jeweils Vorerkrankungen vorgelegen sind.

Hinweis: Die Zahlen des Dashboards, das vom Gesundheitsministerium betrieben wird, sind nicht vollständig aktualisiert. Aus diesem Grund stellt das Land Tirol jene Zahlen zur Verfügung, die die Landeswarnzentrale führt. Unter www.tirol.gv.at/dashboard ist das Zahlen-Dashboard des Landes Tirol abrufbar:

• Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 313

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

• Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.070

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 46

• Zahl der verstorbenen Personen: 103

• Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 49.265

• Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 47.816

• Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.449

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

• Innsbruck: 44 (351)

• Innsbruck-Land: 20 (350)

• Landeck: 90 (884)

• Imst: 18 (263)

• Lienz: 23 (123)

• Kufstein: 52 (425)

• Schwaz: 36 (296)

• Kitzbühel: 22 (331)

• Reutte: 8 (47)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 232.537