Weiterer Fahrzeugbrand auf Tauernautobahn in Salzburg

Von: apa

Auf der Tauernautobahn (A10) im Salzburger Lungau hat die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus am Samstag gleich zwei brennende Fahrzeuge gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nachdem in der Früh ein Kleinbus Feuer gefangen hatte, begann gegen 17.00 Uhr bei Zedernhaus das Auto eines 37-jährigen Deutschen im Innenraum zu brennen. Er hatte wegen Leistungsabfalls den Pannenstreifen angesteuert. Alle drei Insassen und ein Hund konnten den Wagen noch rechtzeitig verlassen.

Die Richtungsfahrbahn Salzburg war ab der Einhausung Zederhaus eineinhalb Stunden gesperrt. Bereits in der Früh war ein Kleinbus auf dem Pannenstreifen rund einen Kilometer nach dem Tauerntunnel bei Zederhaus in Flammen aufgegangen. Der 17-jährige Lenker aus Oberösterreich und acht weitere Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Sie waren in Richtung Kroatien unterwegs.