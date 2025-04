Von: luk

Bozen – Ein Palmsonntag wie aus dem Wetterlehrbuch für April: In Ridnaun tanzt eine kunstvoll gebundene Palmstange im Wind, während sich dahinter dunkle Wolken über die Bergflanken schieben. Der Frühling gibt sich launisch, mal regnet es, mal blinzelt die Sonne kurz durch die Wolkendecke. Doch klar ist: Mit diesem Sonntag beginnt eine längere Schlechtwetterphase, die Südtirol durch die Karwoche begleiten wird.

„Heute ist der erste Tag einer längeren Schlechtwetterperiode mit vielen Wolken und zeitweisem Regen“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Bis Karfreitag bleibt es nun so – für das Osterwochenende ist die Prognose allerdings noch offen.“

Viele Wolken, wenig Sonne – so startet die Woche

Mit einer südwestlichen Höhenströmung gelangen derzeit immer wieder feuchte Luftmassen nach Südtirol. Das Resultat: Viele Wolken, immer wieder Regen und wenig Platz für Frühlingsgefühle. Heute am Sonntag zeigt sich das Land überwiegend grau, am Vormittag hat es verbreitet geregnet. Erst am Nachmittag ließ der Regen langsam nach, am Abend könnte es gebietsweise trocken bleiben.

Auch am Montag bleibt die Wetterlage angespannt. Die Südströmung bringt milde, aber feuchte Luft ins Land. Sonne bleibt Mangelware. Zwar ist es tagsüber meist trocken, doch in der Nacht auf Dienstag kündigt sich bereits der nächste Regen an.

Regen, Regen, Regenschauer

Die weitere Woche präsentiert sich durchwachsen: Der Dienstag startet nass, am Nachmittag kann es kurz auflockern. Der Mittwoch bringt lokale Regenschauer, dazwischen sind vereinzelt auch sonnige Momente möglich.

Donnerstag dann wieder ein Wetterrückschritt zu erwarten – mehr Wolken, mehr Regen. Und Karfreitag? Wieder viele Wolken und einige Regenschauer.

Ob Petrus bis zum Osterfest die Kurve kriegt und vielleicht doch noch ein paar Sonnenstrahlen parat hat? Das bleibt – eben April – vorerst offen.