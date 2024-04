Wertgegenstände und viel Geld in der Kasse: Erhöhtes Risiko für Trafiken

Brixen – Am Dienstagabend hat die Vereinigung der Tabakhändler ihre Jahresversammlung in Brixen abgehalten. Neben Inhabern von Tabaktrafiken im Eisacktal, in Gröden und im Pustertal war auch der Kommandant der Brixner Carabinieri Capitano Ottavio Tosoni sowie die Kommandanten der Carabinieri-Stationen in Brixen und Klausen, Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Bisignani und Maresciallo Maggiore Luca Sabetta. Die Anwesenheit der Ordnungshüter hatte ihren Grund.

Wie Vereinspräsident Marco Spitaleri erklärte, ist das Thema Sicherheit und Prävention von entscheidender Bedeutung für die Berufskategorie. Gerade in Tabaktrafiken ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Einbrüchen, Ladendiebstahl, Überfällen oder „einfach nur“ Sachbeschädigung gekommen.

Einerseits sind Tabaktrafiken überall im Land verteilt, andererseits haben sie im Verlauf der Jahre stets neue Aufgabenbereiche übernommen. Dies führt dazu, dass in Tabaktrafiken öfters größere Mengen an Bargeld anzutreffen sind. Gleichzeitig sind auch Zigaretten und Rubbellose immer wieder begehrte Beute von Kleinkriminellen.

Vorkehrungsmaßnahmen seien deshalb besonders wichtig. Bei der Versammlung wurde den Inhabern von Tabaktrafiken deshalb besonders ans Herz gelegt, sich angemessen zu versichern, sich eine gutes Videoüberwachungssystem zuzulegen und eine Alarmanlage zu installieren, die bestenfalls direkt an die landesweite Notrufnummer 112 gekoppelt ist. Außerdem wurde die Empfehlung ausgesprochen, für eine gute Beleuchtung des eigenen Geschäfts in den Abendstunden und in der Nacht zu sorgen.

Erinnert wurde unter anderem an den Raubüberfall in einer Tabaktrafik in Brixen im Dezember 2021. Der noch minderjährige Täter war mit einem Messer bewaffnet und verlangte vom Inhaber die Tageseinnahmen aus der Kasse. Als dieser sich weigerte, schlug der Angreifer mit der Faust zu und verpasste dem Händler eine tiefe Schnittwunde im Gesicht. Nach seiner Flucht in Richtung Zugbahnhof konnten die Carabinieri den Jugendlichen aufhalten und festnehmen.

Bei einem Raubüberfall in einer Tabaktrafik in Bozen im Jänner 2023 konnten die zwei mutmaßlichen Täter erst im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen festgenommen werden. Nach einem Überfall, der in einer Tabakrafik in Stern im Gadertal im März 2023 stattgefunden hat, konnten ebenfalls die Täter bald darauf verhaftet werden. In manchen Fällen sind die Ermittlungen allerdings noch nicht abgeschlossen.

Doch auch wenn die Carabinieri mit ihrer Ermittlungsarbeit erfolgreich sind, bleibe Abschreckung und Prävention oberstes Ziel der Ordnungshüter, erklärte Tosoni.