Wetter-Drama an der Adria: Südtirol schickt Hilfe – VIDEO

#EINSATZINFO: 17.05.23 – Start des Hilfszuges der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk Unterpustertal für das Notstandsgebiet in der Emilia-Romagna #INFOINTERVENTO: 17.05.23 – Partenza della colonna mobile dei VVF vol. del distretto della Bassa Pusteria che raggiungeranno le aree alluvionate in Emilia-Romagna per fornire assistenza alla popolazione e supportare i soccorritori nelle operazioni.

