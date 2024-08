Wieder brennt es in Prad am Stilfserjoch

Von: mk

Prad am Stilfserjoch – Der Brand eines Holzschuppens in Agums in Prad hat mehrere Feuerwehren aus der Umgebung auf den Plan gerufen. Kurz nach 10.00 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Die Feuerwehrleute konnten eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den Stadel noch rechtzeitig verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden im betroffenen Bereich ist beachtlich. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.

Beteiligt an dem Großeinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Mals, Sulden, Eyrs, Schluderns, Tschengls und Stilfs sowie die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg, der Rettungsdienst und die Behörden.

Die Gemeindeverwaltung hat erst kürzlich den Verdacht geäußert, dass ein Feuerteufel hinter mehreren Bränden in der Vergangenheit stecken könnte, und bat deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Die Behörden würden derzeit größtes Stillschweigen wahren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Zuletzt war ein Waldstück in Brand geraten. Am Mittwochabend wurde nochmals ein Kontrollgang mit der Forstbehörde an der Brandstätte in der Schmelz gemacht.

Dabei konnten keine besorgniserregenden Vorkommnisse mehr erkannt werden. Zur Sicherheit wurde das gesamte Gebiet nochmals großflächig mit Wasser abgespritzt, um sicherzugehen, dass nichts mehr aufflammen kann.

Direkt im Anschluss daran wurden die Zubringerleitungen und die Löschleitungen abgebaut und zur Reinigung ins Gerätehaus gebracht. Dabei haben Groß und Klein tatkräftig mitgeholfen, wie man im Bild unten erkennen kann.