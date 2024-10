Wieder ein toter Obdachloser in Bozen

Von: mk

Bozen – In den frühen Nachmittagsstunden ist am Montag die Leichnam von Abdellah Oukani, einem marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, an den Ufern des Eisacks entdeckt worden. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, ist auf den leblosen Körper aufmerksam geworden. Der 50-Jährige, der seit Jahren als Obdachloser in Bozen lebte, erlag vermutlich einem plötzlichen gesundheitlichen Zusammenbruch.

Der Uferstreifen in der Nähe der Palermo-Brücke, an dem er sich ein einfaches Lager eingerichtet hatte, wurde zu seinem letzten Zufluchtsort. Vermutlich hat er dort die Nacht verbracht.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei. Gegen 15.30 Uhr wurde der Leichnam entfernt. Passanten beobachteten ungläubig das Geschehen.

„Wir sehen hier jeden Tag Personen, die in armseligsten Verhältnissen leben“, erklärte eine Gruppe von Rentnern, die sich regelmäßig in der Gegend treffen. Die Obdachlosen schlafen entlang des Flusses, während Passanten die strahlende Herbstsonne genießen und Fotos vom Laub schießen, das sich langsam verfärbt.

Gleich in der Nähe befanden sich Oukanis letzte Habseligkeiten, die im Dunst verborgen blieben. Neben dem Leichnam wurden ein Karton Salz, ein paar Bierflaschen, ein Grillrost, etwas Brot und ein Klappstuhl gefunden – einfache Gegenstände, die den kargen Alltag eines Menschen am Rande der Gesellschaft widerspiegeln.

Der 50-Jährige war praktisch ein Unsichtbarer. Sein Name taucht nicht in der Liste jener Personen auf, die sich an niederschwellige Hilfsangebote gewandt haben. Der Mann verfügte über einen Pass und eine Aufenthaltsgenehmigung, die er bei sich trug. Wie lang er schon auf der Straße lebte, ist unklar.

Im 2001 war er nach Italien gelangt, die meiste Zeit verbrachte er in Südtirol, wo er sich als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter eine Existenz aufbauen wollte. Kleinere Zwischenfälle mit der Polizei, meist aufgrund von Alkoholproblemen, zeugen von den Herausforderungen, denen er sich gegenüber sah.

Gesundheitliche Probleme und das ständige Übernachten im Freien haben wohl zum Tod des 50-Jährigen geführt. Nach Wochen voller Regen und Kälte ist Abdellah Oukani ausgerechnet an einem sonnigen Tag gestorben.

Sein Tod wirft ein Schlaglicht auf das Problem der Obdachlosigkeit und die Notwendigkeit, diesen Menschen mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Derzeit leben zwischen 160 und 180 Obdachlose in Bozen auf der Straße. Ab 1. November öffnen die Kältenotunterkünfte ihre Tore.