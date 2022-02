Wieder Prügelei vor Einkaufszentrum Algo

Algund – In den sozialen Netzwerken kursiert erneut ein Video, in dem zu sehen ist, wie sich Jugendliche vor dem Einkaufszentrum Algo in Algund prügeln.

Junge Mädchen sind dieses Mal in den Hauptrollen der Rauferei. In dem Clip ist laut Tageszeitung Alto Adige auch zusehen, wie die Freunde die Mädchen anspornen und dann mit Dosen bewerfen.

Unklar ist, wann es zu der Prügelei gekommen ist. Auch die Motivlage ist nur spekulativ. So könnte Eifersucht eine Rolle gespielt haben, heißt es in dem Bericht weiter. Erst vor wenigen Tagen hat ein ähnliches Video, das vor dem Einkaufszentrum Algo gefilmt wurde für Aufsehen gesorgt.

Am Samstag waren die Streetworker des Meraner Jugenddienstes und die Carabnieri im Einkaufszentrum.