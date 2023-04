Wieder Vandalismus in Meran

Meran – In Meran ist es erneut zu einem Vorfall von Vandalismus gekommen. Am Osterwochenende wurden drei SAD-Busse von Unbekannten beschädigt. Mehrere Scheiben des Busses wurden dabei eingeschlagen. Ein teurer “Spaß”: Der Schaden soll laut der Zeitung Alto Adige rund 5.000 Euro betragen.

Am Morgen des 8. April bemerkten die Busfahrer bei Schichtantritt den Schaden. Die Busse, die für den Schienenersatzdienst Meran-Töll eingesetzt werden sollten, fielen aus.

Erst vor drei Wochen haben fünf Jugendliche in Meran drei Busse beschädigt. Fünf nicht strafmündige Jugendliche konnten als Verantwortliche von den Ordnungshütern ausgemacht werden. Für die Schäden müssen ihre Eltern aufkommen.

Bei dem jüngsten Vorfall sind zwar die Ermittlungen im Gang, doch bislang konnten noch keine Täter ausgeforscht werden.

In Meran, aber nicht nur, gab es zuletzt viele Akte der Sachbeschädigung. So wurde beispielsweise die Segantini-Schule zwei Mal hintereinander mutwillig überflutet. Außerdem wurden in Meran in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche geparkte Autos beschädigt.