125 Personen identifiziert, 90 Gramm Haschisch beschlagnahmt

Wieder verstärkte Kontrollen in Bozen

Dienstag, 04. November 2025 | 13:29 Uhr
ALTO IMPATTO (2)
Quästur
Von: mk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat erneut verstärkte Kontrollen in Bozen angeordnet. Neben der Staatspolizei standen auch Finanz- und Ortspolizisten sowie Carabinieri und Soldaten des Heeres im Einsatz, um für mehr Sicherheit zu sorgen und vor allem den Handel mit Drogen zu bekämpfen. Die Bilanz: eine Festnahme, vier Anzeigen und die Beschlagnahme von 90 Gramm Haschisch.

Insgesamt wurden bei der Operation am Montagabend 125 Personen identifiziert. Wie bereits in der Vergangenheit wurde vor allem am Obstplatz, am Pfarrplatz, in der Wolkensteinstraße, am Dominikaner-, am Mazzini und am L. Ziller-Platz kontrolliert. Im Fokus standen auch der Park der Religionen und der Petrarca-Park.

An letzterem Ort gerieten zwei Nicht-EU-Bürger ins Visier der Ordnungshüter: Ein 35-jähriger Nigerianer, der sich legal im Land aufhielt, aber bereits wegen Drogendelikten vorbestraft war, wurde von Spürhunden der Finanzpolizei überführt. Er hatte ein etwa 60 Gramm schweres Stück Haschisch unter seinen Schuhen versteckt. Als ihn die Ordnungshüter durchsuchten, stellten sie zudem 320 Euro in bar sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös aus dem Verkauf weiterer Drogen handelt. Nicht zuletzt angesichts seiner Vorgeschichte wurde der Mann festgenommen und in eine Sicherheitszelle auf der Quästur überstellt. Auf ihn wartet ein Schnellverfahren vor Gericht.

Ein 35-jähriger Asylwerber aus Senegal wurde unterdessen mit zwei Päckchen Haschisch im Gesamtgewicht von rund 30 Gramm angetroffen. Er wurde wegen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt.

Auf dem Domplatz und dem Verdi-Platz identifizierten die Ordnungskräfte dagegen drei Asylbewerber aus Tunesien im Alter von 35, 29 und 19 Jahren. Gegen alle drei lag ein Aufenthaltsverbot für das Gebiet der Stadtgemeinde Bozen vor. Wegen des Verstoßes gegen die Verfügung wurden sie angezeigt.

Im Park der Religionen stießen die Beamten hingegen auf einen Pakistaner mit einer geringen Menge an Haschisch, die mutmaßlich für den Eigenbedarf gedacht war. Der Mann wurde dem Regierungskommissariat gemeldet.

Bezirk: Bozen

