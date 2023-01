Wieder zwei Einbrüche in Burgstall

Burgstall – In der Romstraße und in der Wohnsiedlung Reith in Burgstall haben erst kürzlich Einbrecher zugeschlagen. Während die Täter in einer Wohnung lediglich herumgestöbert haben, soll in einer zweiten vor allem Schmuck entwendet worden sein. Die Besitzer waren vorübergehend außer Haus.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen. Bürgermeister Othmar Unterkofler zeigt sich besorgt und mahnte die Bürger zur Vorsicht. In der jüngeren Vergangenheit ist es in ganz Südtirol zu einer gestiegenen Anzahl von Einbrüchen gekommen.

Vermutlich dieselben Täter hatten zuvor offenbar schon einmal in Burgstall zugeschlagen. Auch im übrigen Burggrafenamt ist es zuletzt zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Methode ist dabei immer dieselbe, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Die Täter dringen in leerstehende Wohnungen ein – fast immer gegen 19.00 Uhr. Dann durchwühlen sie in aller Ruhe die Appartements.

In den beiden jüngsten Fällen in Burgstall sind die Einbrecher über ein Fenster eingedrungen. Der Bürgermeister empfiehlt, die Fenster und auch die Jalousien gut zu schließen. „Die Bürger sind wütend und verunsichert“, erklärt Unterkofler. Seiner Ansicht nach bedarf es einer höheren Anzahl an Ordnungshütern.

„Die Carabinieri bemühen sich zwar, doch sie können sich nicht überall aufhalten. In diesen Tagen sind viele Bürger aus Burgstall immer noch im Urlaub. Im Dorf ist nur wenig Bewegung“, erklärt der Bürgermeister. Er erhofft sich, dass sich die Lage in der kommenden Woche bessert, sobald sich wieder mehr Einwohner im Ort aufhalten.