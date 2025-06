Wienerin nach Sturz von Balkon im sechsten Stock tot

Die Polizei rückte am Dienstagabend nach Penzing in die Marcusgasse aus

Von: apa

Eine 37-Jährige ist am späten Dienstagabend vom Balkon einer Wohnung im sechsten Stock einer Gemeindebauanlage in Wien-Penzing gestürzt und noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Passanten fanden die Frau gegen 23.00 in dem Hof in der Marcusgasse regungslos liegen und schlugen Alarm, der Notarzt der Berufsrettung konnte jedoch nichts mehr für sie tun, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Ihr in der Wohnung anwesender Partner wurde vorläufig festgenommen.

“Seine Einvernahme wird voraussichtlich im Lauf des heutigen Tages stattfinden”, sagte Polizeisprecherin Julia Schick zur APA. Der 48-Jährige befinde sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Ob ein Gewaltdelikt hinter dem Balkonsturz steckt, müsse noch geklärt werden, verwies Schick auf die laufenden Ermittlungen. Als gesichert gilt derzeit nur, dass sich ein Streit zwischen der Frau und ihrem Partner ereignet haben soll. “Wann genau und ob dieser vielleicht kurz zuvor stattfand, steht noch nicht fest”, so Schick.

Im Zuge der Erhebungen sollen auch alle Angaben von möglichen Zeugen gesammelt und ausgewertet werden. Der Sprecherin zufolge gibt es einige Personen, die hierfür in Frage kommen. Das Landeskriminalamt ermittelt.