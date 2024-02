Wilde Verfolgungsjagd eines gestohlenen Pkw

Carabinieri und Polizei in Bozen im Einsatz

Bozen – An der Kreuzung zwischen Reschen- und Bari-Straße in Bozen haben Passanten am gestrigen Sonntagvormittag turbulente Szenen beobachtet. Die Carabinieri hielten einen Pkw vom Typ Toyota Yaris auf – nach einer wilden Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Sirene.

Der Vorfall hat sich gegen 10.30 Uhr ereignet. Der Hintergrund: Das Auto war gestohlen worden. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen.

Ob die Ordnungshüter aufgrund einer Meldung aktiv wurden oder ob mit dem Lenker bei einer Verkehrskontrolle die Nervosität durchgegangen war, ist unklar. Fest steht lediglich, dass es zu filmreifen Szenen gekommen ist.

Nachdem der Kleinwagen aufgehalten worden war, holten sich die Carabinieri Verstärkung bei der Quästur. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, tauchten in Kürze drei Streifenwagen der Polizei auf.

Bei den Insassen des Pkw handelte es sich um zwei Männer und eine Frau. Die Ordnungshüter verfrachteten sie in die Streifenwagen und brachten sie zur Polizeizentrale. Dort wurden ihre Daten aufgenommen. Anschließend hat man Anzeige erstattet.