Windige Tage sind vorüber

Bozen – Starker und unangenehmer Wind mit Spitzen von über 130 Stundenkilometern am Rauhjoch oder am Wilden Freiger dominierte in den vergangenen Tagen das Wetter in Südtirol. Im Tal wurden in Grasstein bei Franzensfeste Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern gemessen.

Nun ist damit aber Schluss, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter erklärt. Schon am Sonntag ließ der Wind nach und am Montag flaut er dann komplett ab. Damit kehren auch wieder die kühleren Temperaturen zurück.

“Nächste Woche ist der Wind weg und damit auch der föhnige Effekt. Die Temperaturen kehren in den Winter zurück, in den höheren schneebedeckten Tälern gibt es wieder Frühwerte von -15°/-20°”, so Peterlin.

Eine ganze Woche durchgehend starker Wind, Tag und Nacht, mit Böen in Schlanders bis 73 k/hm. Selbst für die windgewohnten VinschgerInnen ungewöhnlich viel. Doch ein Ende ist jetzt in Sicht, heute wird er schon etwas weniger und Anfang nächster Woche flaut er komplett ab. pic.twitter.com/cfvX6F5zyJ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 5, 2023

