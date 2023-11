Wintereinbruch von kräftigem Nordwind begleitet

Bozen – Der Winter ist in Südtirol angekommen. Weiß geworden ist es über Nacht vom Obervinschgau übers Wipptal bis hin ins Pustertal. Darauf weist Landesmeteorologe Dieter Peterlin hin.

Mit dem starken Nordwind schafften es ein paar Schneeflocken auch bis in den Süden. Tagsüber lassen die Niederschläge nach.

Am Abend soll aber schon der nächste Schnee kommen – vor allem im Norden.

Am meisten hat es in der vergangenen Nacht im Obervinschgau geschneit mit 28 Zentimeter in Rojen. 14 Zentimeter gab es in Pfelders in Hinterpasseier und in Kasern im hinteren Ahrntal.

„Kommende Nacht kommt in etwa noch einmal so viel Schnee dazu“, schreibt Peterlin auf X, vormals Twitter.

Nur wenig oder gar kein Schnee ist hingegen im Süden des Landes zu erwarten.

