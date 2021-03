Wipptal: Betrüger klingeln bei Senioren

Sterzing – Im Wipptal wurden in den vergangenen Tagen mehrere Betrugsversuche gemeldet, die aber allesamt nicht erfolgreich waren. Laut der Tageszeitung Alto Adige sind vor allem alleinstehende Senioren das Ziel der Übeltäter.

So wurde kürzlich ein gute gekleideter älterer Herr bei einer Seniorin in Sterzing vorstellig und erklärte, im Namen der Gemeinde eine gewisse Geldsumme einsammeln zu müssen. So könne die Frau einer Geldstrafe zuvorkommen. Die Pflegerin der Seniorin informierte daraufhin die Verwandten der Frau, die dann die Gemeindepolizei über den Vorfall unterrichtet haben.

Die Ordnungshüter betonen, dass kein Gemeindefunktionär nach Hause kommen würde, um Geld einzusammeln. Ähnliche Vorfälle sollten von den Bürgern stets der Polizei gemeldet werden. Immer mehr ältere Menschen würden sich nämlich wegen Covid-19 allein zu Hause aufhalten und Gefahr laufen, übervorteilt zu werden. Nicht immer sei auch ein Angehöriger oder eine Pfelgekraft anwesend.