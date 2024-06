Wochenende wird wettertechnisch wechselhaft

Von: luk

Bozen – Bereits am Mittwochabend war abzusehen, dass sich das Wetter in Südtirol wieder umstellt. Am Donnerstag dominierten dann die Wolken. Eine südwestliche Anströmung schaufelt feuchte Luft mit Saharastaub Richtung Südtirol. Nur zeitweise gab es Sonne.

Im Laufe des Nachmittags können aus den Quellwolken einzelne gewittrige Regenschauer entstehen, wie der Landesmeteorolge Dieter Peterlin auf seinem X-Account zunächst erklärt hat.

Aus Südwesten zieht nun eine schnelle Front übers Land und bringt verbreitet Regenschauer mit Saharastaub. Stellenweise kann es auch blitzen und donnern. pic.twitter.com/TEzKuKioNC — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 20, 2024

Doch die Front brachte nur wenige Tropfen Regen, gemischt mit Saharastaub.

Die paar Tropfen Regen am Nachmittag sorgten für einen weiteren Anstieg der Luftfeuchtigkeit. Temperaturmässig hat es heute zwar „nur“ 30°, dafür ist es vor allem im Etschtal drückend schwül. Spürbarere Abkühlung gibt es erst morgen Abend mit den teils starken Gewittern. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 20, 2024

Wechselhaftes Wochenende

Am Freitag werden die Luftmassen noch labiler, da sich die südwestliche Anströmung verstärkt.

Es wird wechselhaft. Zwar scheint zeitweise die Sonne, doch besonders am Nachmittag und Abend sind lokal auch starke Gewitter möglich.

Am Samstag wird es zunächst sehr sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken mehr und es entwickeln sich gewittrige Regenschauer.

Der Sonntag bringt unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und Regenschauern. Die Temperaturen gehen zurück.

Mehr Sonne ist wieder am Montag in Sicht. In der zweiten Tageshälfte sind aber wieder Regenschauer mit dabei.

Auch am Dienstag scheint zeitweise die Sonne, am Nachmittag entwickeln sich gewittrige Regenschauer.