Wohnungsbrand in der Brixner Altstadt

Von: ka

Brixen – Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Brixen gegen 13.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Altstadt alarmiert. In einer Waschküche im Gebäude war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen des ersten Löschzugs stand der Raum bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit schwerem Atemschutz und brachte ihn zügig unter Kontrolle. Vor Ort waren zwei Löschzüge der Feuerwehr Brixen im Einsatz.

Es entstand erheblicher Sachschaden, aber nach vorläufigen Angaben wurde niemand verletzt. Das Gebäude wurde vorsorglich teilweise geräumt, um eine sichere Brandbekämpfung zu gewährleisten.