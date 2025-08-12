Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wohnungsbrand in der Brixner Altstadt
Erheblicher Sachschaden, keine Verletzten

Wohnungsbrand in der Brixner Altstadt

Dienstag, 12. August 2025 | 21:07 Uhr
532851837_1231155165718040_8044517820602210740_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen
Von: ka

Brixen – Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Brixen gegen 13.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Altstadt alarmiert. In einer Waschküche im Gebäude war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen

Beim Eintreffen des ersten Löschzugs stand der Raum bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit schwerem Atemschutz und brachte ihn zügig unter Kontrolle. Vor Ort waren zwei Löschzüge der Feuerwehr Brixen im Einsatz.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen

Es entstand erheblicher Sachschaden, aber nach vorläufigen Angaben wurde niemand verletzt. Das Gebäude wurde vorsorglich teilweise geräumt, um eine sichere Brandbekämpfung zu gewährleisten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brixen

Bezirk: Eisacktal

Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
