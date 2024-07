Wohnungsbrand in Schlanders

Von: ka

Schlanders – In Schlanders geriet am Samstag eine Dachgeschosswohnung im Dorfzentrum in Brand.

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und seine weitere Ausbreitung verhindert werden.

In der betroffenen Wohnung ist der Sachschaden beachtlich. Fünf Personen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Schlanders gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders, Kortsch, Sonnenberg, Göflan, Vetzan, der Rettungsdienst und die Behörden.