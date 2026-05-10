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Abschussverordnung

Wolf im Tiroler Oberland erlegt

Sonntag, 10. Mai 2026 | 10:00 Uhr
13 Wölfe sind heuer in Kärnten legal erlegt worden
APA/APA/dpa/Alexander Heinl
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Von: apa

Ein Wolf ist am späten Samstagabend nach einer Abschussverordnung der schwarz-roten Tiroler Landesregierung im Oberland erlegt worden. Das Tier wurde in der Gemeinde Galtür (Bezirk Landeck) mehrmals in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern durch eine Sichtung sowie ein Rissereignis nachgewiesen, teilte das Land Tirol mit. Daraufhin wurde vergangenen Donnerstag die Abschussverordnung erlassen.

In Tirol wurden damit heuer bereits sechs Wölfe erlegt, im gesamten Jahr 2025 waren es gleich viele gewesen. Die Behörde bat die Bevölkerung, etwaige Spuren, Sichtungen oder weitere Hinweise auf die Präsenz eines großen Beutegreifers rasch zu melden.

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