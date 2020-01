Wolkenloser Himmel: „Xia“ bringt Kaiserwetter

Bozen – Zu Jahresbeginn dürfen sich die Südtiroler über sonniges Wetter freuen. Das Jahr 2020 wird in Südtirol von einem von Meteorologen auf den exotischen Namen „Xia“ getauftes Hochdruckgebiet eingeläutet, das den Südtirolern gleich mehrere Tage sonniges und fast wolkenloses Wetter beschert. Erst am Freitag, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin, wo einige Schleierwolken durchziehen und am Samstag, wo am Alpenhauptkamm ein paar Schneeflocken fallen könnten, ist mit einer Unterbrechung des Kaiserwetters zu rechnen.

Guten Morgen. Das erste Hochdruckgebiet des Jahres 2020 heißt „Xia“ und bringt uns in den ersten beiden Tagen wolkenloses Wetter. ☀️ pic.twitter.com/SsKZtMkVxV — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 1, 2020

Auf Twitter blickt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auch auf das vergangene Wetterjahr zurück. Das meteorologische Jahr 2019 kann recht gut mit vier Bildern, die im Jänner Rekordschnee im Ahrntal, im Mai Frostkerzen im Unterland, im August ein Hagelgewitter in Bozen und im November einen tiefen Wintereinbruch im Gadertal zeigen, zusammengefasst werden.

Das Südtiroler Wetterjahr in vier Bildern:

Jänner Rekordschnee im Ahrntal

Mai Frostkerzen im Unterland

August Hagelgewitter in Bozen

November Schneebruch im Gadertal pic.twitter.com/KGmDs1PJL7 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 31, 2019