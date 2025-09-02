Zahl der Erdbeben-Opfer in Afghanistan über 1.400 gestiegen

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Die Zahl der Erdbebenopfer in Afghanistan ist auf mehr als 1.400 gestiegen. In der am stärksten betroffenen Provinz Kunar seien mindestens 1.411 Menschen ums Leben gekommen und 3.124 weitere verletzt worden, teilte ein Sprecher der Taliban-Regierung am Dienstag mit. Dort seien mehr als 5.000 Häuser zerstört. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war weiter unklar. Rettungskräfte hatten Probleme, in entlegene Gebiete der Gebirgsregion an der Grenze zu Pakistan zu gelangen.

Das Beben der Stärke 6,0 hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Großstadt Jalalabad im Osten Afghanistans ereignet. Zahlreiche der oft nur aus Lehm und Steinen gebauten Häuser konnten nicht standhalten. “Dutzende Kommandoeinheiten wurden in Gebiete entsandt, in denen Flugzeuge nicht landen konnten, um Verletzte aus den Trümmern zu bergen und an sichere Orte zu bringen”, sagte ein Taliban-Sprecher auf X.

Viele der verschütteten engen Straßen müssten erst geräumt werden, sagte der örtliche Leiter der Katastrophenschutzbehörde, Ehsanullah Ehsan. “Wir können nicht genau vorhersagen, wie viele Leichen noch unter den Trümmern verschüttet sein könnten. Wir bemühen uns, diese Einsätze so schnell wie möglich abzuschließen und mit der Verteilung von Hilfsgütern an die betroffenen Familien zu beginnen.” Wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews berichtete, haben sich Bewohner aus anderen Gebieten auf den Weg gemacht, um Hilfe zu leisten. Ganze Dörfer lägen in Trümmern.

UNICEF: Tausende Kinder in Gefahr

UNICEF warnte, dass Tausende Kinder in Gefahr seien. Der Vertreter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen in Afghanistan, Tadschudin Ojewale, kündigte Lieferungen von Medikamenten, warmer Kleidung, Zelten und Planen für Notunterkünfte sowie Hygieneartikel wie Seife, Waschmittel, Handtücher, Damenbinden und Wasserkübeln an.

Viele Menschen harrten aus Angst vor Nachbeben im Freien aus, schilderte Safiullah Nursai von Aseel die Lage, einer Technologie-Plattform, die sich in Afghanistan für humanitäre Hilfe einsetzt. Zelte und Lebensmittel würden dringend benötigt. Soldaten wurden in das Gebiet abgeordnet, um Hilfe zu leisten und für Sicherheit zu sorgen. Rettungskräfte versuchen nach Angaben eines UNO-Vertreters, Tierkadaver rasch zu beseitigen, um das Risiko einer Verunreinigung der Wasserressourcen zu minimieren.

Beschädigte Straßen, anhaltende Nachbeben und die abgelegene Lage vieler Dörfer behindern die Lieferung von Hilfsgütern jedoch erheblich, hieß es in einem Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Mehr als 12.000 Menschen seien von dem Beben direkt betroffen. “Die bereits vor dem Erdbeben brüchige Lage des Gesundheitssystems führt dazu, dass die lokalen Kapazitäten überlastet sind, was eine völlige Abhängigkeit von externen Akteuren schafft.”

Internationale Hilfe läuft an

Großbritannien stellte umgerechnet etwa 1,15 Millionen Euro zur Verfügung, um die Hilfsbemühungen der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes zu unterstützen. Indien lieferte 1.000 Zelte und brachte 15 Tonnen Lebensmittel auf den Weg. Auch Nationen wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan und der Iran sagten Hilfe zu. Diese war jedoch noch nicht eingetroffen.

Die EU hat eine Million Euro als humanitäre Soforthilfe angekündigt. Zudem sollen im Laufe der Woche zwei Flugzeuge mit 130 Tonnen Sachspenden, etwa Zelten, Kleidung und Medizin, in Kabul landen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Das Copernicus-Satellitensystem sei aktiviert worden, um Notfallkarten zu erstellen, die bei der Koordinierung helfen sollen. Das Geld geht laut einer Mitteilung der Kommission ausschließlich an humanitäre Organisationen, die bereits vor Ort Hilfe leisteten.

In New York kündigte UNO-Generalsekretär António Guterres die Freigabe von fünf Millionen Dollar (4,27 Mio. Euro) Soforthilfe aus dem Nothilfefonds CERF an. Außerdem werde an einem internationalen Hilfeaufruf gearbeitet.

Eines der ärmsten Länder der Welt

Afghanistan wird seit 2021 von den radikal-islamischen Taliban geführt, die international aber weitgehend isoliert sind. Nur Russland erkennt ihre Regierung offiziell an. Als eines der ärmsten Länder der Welt bekommt Afghanistan die Kürzungen bei der internationalen Unterstützung besonders zu spüren – vor allem seit die USA unter Präsident Donald Trump damit begonnen haben, ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe drastisch zurückzufahren. Doch auch schon vorher schränkten viele Geberländer ihre Unterstützung ein, teils weil sich der Fokus auf andere Krisenherde wie die Ukraine, den Gazastreifen und Sudan richtete, aber auch aus Verärgerung wegen der Diskriminierung von Frauen unter den Taliban.

Afghanistan wird häufig von Erdbeben erschüttert, insbesondere am Hindukusch, wo die Eurasische und die Indische Erdplatte aufeinandertreffen. Da viele Häuser schlecht gebaut sind, richten Erdstöße oftmals schwere Schäden an. Im Oktober 2023 waren in Afghanistan mehr als 1.500 Menschen ums Leben gekommen, als ein Erdbeben der Stärke 6,3 die westliche Provinz Herat erschütterte.

