Aktuelle Seite: Home > Italien > Italienischer Modepapst Giorgio Armani ist tot
Im Alter von 91 Jahren

Italienischer Modepapst Giorgio Armani ist tot

Donnerstag, 04. September 2025 | 16:00 Uhr
Im Alter von 91 Jahren
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Schriftgröße

Von: apa

Der italienische Modepapst Giorgio Armani ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in Mailand gestorben. Dies teilte seine Modegruppe in einer Presseaussendung mit. Der Sarg mit seinem Leichnam soll ab Samstag in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden.

“Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe den Tod ihres Gründers bekannt: Giorgio Armani ist friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben. Unermüdlich arbeitete er bis zu seinen letzten Tagen und widmete sich dem Unternehmen, den Kollektionen und den verschiedenen, immer neuen Projekten, die bereits umgesetzt wurden oder noch in Planung waren”, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Zeitloses Talent

Der italienische Außenminister Antonio Tajani würdigte Armani als “zeitloses Talent und großartigen Botschafter für italienische Mode in der Welt”. “Armani war ein Meister der Eleganz und Schönheit. Seine Erfolgsgeschichte ist außergewöhnlich. Heute stehen wir an der Seite seiner Familie – in Dankbarkeit für den außergewöhnlichen Stil, den er Italien und der Welt geschenkt hat”, so Tajani.

Im Juni war Armani ins Spital eingeliefert worden, daher konnte er erstmals in seiner Karriere nicht persönlich an den Defilees seines Modehauses teilnehmen. Traditionell trat der Designer am Ende jeder Show selbst vor das Publikum. Angaben zum Grund der Spitaleinlieferung wurden nicht gemacht.

Finanzielle Unabhängigkeit war dem Unternehmer Armani ein Anliegen. Von einem Börsengang seines Konzerns wollte er nichts wissen. Einen Nachfolger für die Führung seines Wirtschaftsimperiums ernannte er auch in seinen letzten Jahren nicht. Als möglicher Nachfolger gilt Armanis rechte Hand Leo Dell’Orco.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
127
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
95
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
65
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
55
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
34
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 