Zehn Autos von umgestürzten Bäumen in Luttach beschädigt

Ahrntal – In der Gemeinde Ahrntal sind die Freiwilligen Feuerwehren von Weißenbach, Luttach, St. Johann und Steinhaus am Montagnachmittag zu mehreren Unwettereinsätzen gerufen. In erster Linie ging es um die Beseitigung von Sturmschäden.

Umgestürzte Bäume haben mehrere Bergstraßen blockiert. Teilweise wurden auch Dächer beschädigt.

Besonders von dem Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde die Zone um die Mehrzweckhalle und die Sportbar in Luttach.

Dort wurden von umgestürzten Bäumen mindesten zehn Autos beschädigt. Glücklicherweise sind keine Verletzten zu beklagen. Derzeit laufen noch verschiedene Aufräumarbeiten.