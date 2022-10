Zivilcourage gezeigt: Dafür mit Messer und entblößtem Unterleib vertrieben

Meran – Drei Jugendliche – eine Frau und zwei Männer – haben am vergangenen Samstagabend in Meran ihre kriminelle Seite aufblitzen lassen.

Kurz nach 22.00 Uhr machten sie sich an einem Snack-Automaten in einem Durchgang in der Carducci-Straße zu schaffen. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, erhofften sie sich wohl neben Getränken und Snacks auch Geld aus der Maschine. Um diese zu knacken, nahmen sie sich trotz Videokameras rund zehn Minuten Zeit und wendeten brutale Gewalt an.

Ein Passant, der bemerkte, was die Jugendlichen vorhatten, versuchte einzuschreiten. Doch die drei Übeltäter bedrohten den Mann mit einem Messer. Einer der Jugendlichen entblößte schließlich seinen Unterleib, um den Mann zu vertreiben.

Danach setzten sie ihr Werk fort, das mit magerer Ausbeute und großem Sachschaden endete.